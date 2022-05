Lionel BLOUIN

Manager de transition, je suis dirigeant de Business Unit et de filiales en situation de développement, de réorganisation et de restructuration, en France et à l'étranger. J’accompagne les entreprises dans leurs projets de transformation.



30 ans + d'expérience opérationnelle dans 10 entreprises issues de 4 secteurs d'activité, Industrie, Distribution BtoB et Grande Distribution, Services. J'ai travaillé pour des entreprises sous actionnariat Private Equity ou familial, de différentes tailles, multinationales et PME.



Mes spécialités :

- Gérer et coacher des équipes multiculturelles en période de crise comme en période de croissance

- Diriger des projets de transformation d'organisations et de processus, gestion de projet

- Redresser et redéployer, à partir d’initiatives de croissance interne et par amélioration des performances

- Responsabilités P&L



Mes compétences :

Management de transition

Transformation de business model

Conduite du changement

Direction générale

Analyser et améliorer les performances

Stratégie multicanal

Plans de transformation industrielle

Piloter et mesurer l'efficacité des plans d'action

Communication avec transparence