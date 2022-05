Lionel BOD

Suite à une formation commerciale supérieure et une expérience réussie de plus de 17 ans dans la commercialisation de Progiciels de Gestion intégrant des fonctions de pilotage immobilier et énergétique, je dispose d'un véritable savoir faire dans :

- la conquète de nouveaux clients Grands comptes

- la création d'un relationnel permettant de pérenniser le socle récurrent de l'enterprise

- l'encadrement d'ingénieurs commerciaux

- la conception d'offres commerciales adossées à des business modèles spécifiques par client ou segment de marché

- le développement d'une approche conseil à destination des Directions immobilières et des Services Généraux



Mes compétences :

Vente

Direction commerciale

Management commercial

Management

Marketing