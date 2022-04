Fabienne MEGRET

Mon expérience de plus de 20 ans à l'étranger puis en France dans une entreprise multinationale industrielle de renommée mondiale, s'inscrit dans une optique de carrière internationale prise dès le commencement de mes études.

Des compétences en qualité et logistique dans un environnement technique industriel et de distribution sont venues compléter un cursus commercial de négociation et gestion d'affaires internationales.

Les langues étrangères tiennent une place importante dans ma vie professionnelle et personnelle, le maintien de leur maîtrise nécessitant une pratique régulière à laquelle je me soumet volontiers !



Mes compétences :

Gestion Industrielle

Qualité client

Six Sigma Green Belt

Management de la qualité

Audit qualité

Qualité produit

Accompagnement de projet

Gestion de projet