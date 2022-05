Lionel BOONE

Créateur d'EOLIA,Array , je prend en charge l'organisation complète de votre prochain séminaire à 2 heures de Paris sur l'un des Sites EOLIA.

Chez nous, Nature et Simplicité dominent. Les temps de travail sont suivis de moments forts et conviviaux consacrés aux activités de pleine nature. Les repas sont pris sur place ou dans des établissements partenaires. http://www.eolia.info/actu-seminaires-en-picardie-ou-en-normandie-48.html .



Avant de créer EOLIA je fis mes premières armes au début des années 80 en BTS de commerce international, IPSA IAC rue St honoré Paris .

Influencé par un oncle, Jacques BOONE ( http://boone-vacances.giteterredehaut.com/location-les-saintes-terre-de-haut-guadeloupe-pain-de-sucre-antilles-boone-vacances-hebergement-en-gite ) et entretenu par la certitude que, comme lui, je ferai un piètre rouage du consumérisme, je choisissais, en 1985 à 23 ans, de me placer dans ce qui me paraissait être la "périphérie de l'agitation du monde": La Baie de Somme...



Poussé par la passion de la nature, de la voile et des contacts humains, moniteur fraichement diplômé d'état de char à voile, ma passion me pousse à créer EOLIA Ecole de Char à Voile à Fort Mahon Plage ou l'aéroplage est une tradition locale et familiale remontant au début du XXeme Siècle.

A l'époque EOLIA est la première structure professionnelle de ce type à voir le jour en France.

En un temps ou le char à voile était encore élitiste et marginal, l'originalité d'EOLIA fut notamment de proposer accessible à tous de la randonnée en Char à voile sur l'immense plage de 25 km bordant les communes de Fort Mahon plage et Quend Plage situées entre Baie d'Authie et Baie de Somme.



Les séances d'initiation avec randonnée en char à voile de 2 à 3 heures reconnectent l'homme avec les éléments et donnent au Char à voile sa vraie dimension. Une sensation unique de vivre une petite aventure au grand air en parcourant silencieusement des kilomètres de plages sauvages. Une façon de pratiquer unique, que n'offres que peu de sites ou d'écoles de char à voile.

Très vite cette façon de pratiquer l'aéroplage propulse Fort Mahon plage comme le spot incontournable pour découvrir le "char à voile Randonnée".



En 1997une seconde base voit le jour, EOLIA Normandie à Colleville sur mer sur la célèbre plage OMAHA BEACH (Débarquement allié du 6 juin 1944).



La randonnée en Char à voile sur des kilomètres de plage constitue une véritable et très accessible soupape de décompression au stress engendré par les modes de vie contemporains.

L’apprentissage du Char à Voile est assez rapide. Le contact particulier avec l'air et l'espace que l'on parcours dans une sensation de glisse au raz du sol n'est pas limité au printemps et à l'été. Bien au contraire et ceux qui profitent de la période de novembre à avril pour découvrir le char à voile restent à jamais séduits par ce "Sport d'hiver de la mer".



En participant à nos "escapades Aér'O Plage" chacun inscrit sur le sable la trace éphémère de son passage, mais demeure en lui le souvenir inoubliable d'un grand moment de ressourcement et de plaisir loin du tumulte du monde moderne.



Depuis bientôt 30 ans et plus de 16 000 heures d'encadrement c'est dans cet esprit que je m'active à EOLIA secondé par des collaborateurs sensibles à maintenir une dimension humaine à nos activités.



Au fil du temps,animés par des valeurs communes, nous avons diversifiés nos offres et proposons également du catamaran, du kayak, du vélo, de la découverte pédestre du littoral, du longe côte, le plus possible en privilégiant la notion d'apprentissage qui ouvre l'esprit et l' enrichit, alternative à une pratique purement consumériste du sport loisir.



Dans une Intime rencontre avec l’Air, L'eau et le sable, le Char à Voile et d'une manière générale les activités d'espaces m'ont permis d’approcher la beauté mystérieuse de la nature



