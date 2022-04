Fatiha BOUQDIB

27 ans d'éxpérience dans le tourisme d'affaire.

Après 4 années passées dans une agence tourisme d'affaire dans Paris, j'ai intégré la FRANCAISE DE MOTIVATION, filiale voyage de la FRANCAISE DES JEUX.



Dans cette agence, j'occupe depuis 23 ans le poste de Responsable Unité Technique Billetterie et Accueil Gagnants.



Je travaille en collaboration avec un chef d'agence et nous encadrons une équipe de 4 agents de voyages, Techniciens confirmés en Billetterie Affaire et en Réceptif.



langues étrangères

Anglais

Italien

Espagnol

Arabe



Je travaille également sur AMADEUS - IGA - SAPEIG -WORD /EXCEL/POWER POINT - 4D





Je cherche à enrichir ma liste de contacts à ce jour .



Mes compétences :

Accueil

Qualité

Réceptif

Tourisme

Tourisme D'affaire