Laurence JEFFROY

Travaillant dans l'activité des voyages d'affaires depuis plus de 20 ans, j'ai cherché à diversifier mes compétences dans le domaine du transport en me lançant dans une reconversion professionnelle.

Je viens d'acquérir le titre certifié de 'Logisticien de transport international" au CTI ainsi que le "diplôme d'aptitude au business Travel" de l'ESCAET. J'ai également commencé une VAE avec cette même école pour le MBA International Travel Management.

Je suis à la recherche d'un poste qui me permette de gérer les déplacements professionnels et éventuellement les transports des marchandises pour une entreprise ou une association.

Je suis très motivée pour travailler dans un secteur qui me tient à cœur comme l'humanitaire, le bio ou le développement durable.



Mes compétences :

Bio

Développement durable

Voyages

Commerce équitable

Budgets

Amadeus