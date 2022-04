Laurence JEUFFROY

Je suis Directrice de la Région Ouest de Namixis et SSICoor, sociétés du groupe Systéa.

La structure, implantée sur toute la France, est spécialisée dans les activités de maitrise d'oeuvre en SSI, en ascenseur et en thermie.

Mon équipe, située à Nantes, compte 4 personnes.



Chargée de développement et de production, je gère le secteur Ouest qui s'étend de la Bretagne et aux Pays de la Loire.

Nous réalisons différentes missions en qualité de spécialistes SSI:

- coordinations SSI

- Maîtrises d'oeuvre SSI

- Diagnostics SSI

- Conseil en sécurité incendie

- Formation à la sécurité incendie





Ma formation professionnelle et Etudes

Attestation de compétence en coordination SSI

SSIAP 3

INSAT- CNPP

DEFA à l'école d'architecture Paris Conflans



Mes compétences :

Sécurité incendie / systèmes de sécurité incendie

Conception pédagogique