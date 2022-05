Lionel BOUGAUD

J’ai commencé chez IBM dans la fabrication de semi-conducteur pendant 7 ans comme ingénieur méthode industrialisation puis coordinateur qualité. Je suis ensuite parti 3 ans en expatriation en Tunisie pour occuper un poste de responsable qualité, environnement et laboratoire sur un site important d’un équipementier automobile. Cela m’a permis de développer un sens aigu du client et des problématiques QHSE. A l’issu de cette mission, j’ai été nommé responsable d’unité autonome de production sur l’une de leurs unités d’assemblage en Normandie durant 3 ans.



J’ai ensuite pris pendant 4 ans la responsabilité d’une unité autonome de production d’un grand groupe métallurgique allemand adressant les marchés automobiles et industriels. J’ai en charge l’ensemble des services de l’entreprise associé à l’unité, ainsi que l’ensemble des taches associées (budget, investissements, CHSCT / CE, recrutement…). Dans un contexte économique de très forte fluctuation du chiffre d’affaire, j’ai été amené à ajuster régulièrement la taille de cette unité afin d’optimiser les fondamentaux économiques. J’ai mené à bien un plan de modification de l’organisation et de la culture de l’unité afin de déployer des valeurs fortes d’éthique au travail, de reconnaissance au mérite et d’organisation autonome proche du terrain. Cela m’a permis d’obtenir des résultats économiques de bon niveau.



Je suis maintenant responsable production d'un site Senior Flexonics spécialisé dans la fabrication de pièce pour moteur diesel. Je déploie l'ensemble de la palette des compétences de gestion de production, de management de performance, de lean manufacturing associé à de la méthode production.



Mes expériences m’ont permis de conforter mes qualités de gestionnaire rigoureux et de manager à l’écoute du terrain et des partenaires sociaux. Le management des unités dont j'ai eu la responsabilité m’a permis d’acquérir une forte expérience du management des hommes et des organisations dans un contexte difficile.



Mes compétences :

Production

Responsable production

Qualité

Amélioration continue

Management

Gestion de projet

Automobile