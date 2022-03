Lionel CANTEGREIL (AGENT DE MAÎTRISE PRÉVENTION INCENDIE - MUSICIEN - MEMBRE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ASFAM CENON.)

Je suis âgé de 50 ans, et originaire de la région bordelaise... Mon parcours se caractérise par la volonté d'acquérir de nouvelles compétences toujours en lien avec mon domaine professionnel (prévention incendie, sûreté). Depuis 2010, je suis titulaire d'un diplôme d'Agent de Maîtrise, et en 2016, j'ai approfondi mes connaissances en anglais, car notre domaine en mutation permanente requiert de s'adapter aux nouvelles exigences des clients. En parallèle, depuis 2015, je suis également musicien, plus précisément, je compose de la musique électronique et ai collaboré à maintes reprises sur des projets avec la maison de disques finlandaise Kahvi Collective. J'ai emprunté le nom de Kunds pour mes activités dans la musique...



Depuis septembre 2017, j'occupais les fonctions d'Animateur Sportif et plus récemment depuis septembre 2020, celle de Trésorier au sein de l'Association sportive Asfam sise à Cenon (33).



Depuis 2021, j'ai cessé mes activités de Trésorier et siège actuellement au Conseil d'Administration au sein de cette même association.