En charge du pilotage, suivis et reprises des télédistributions au seins d'i-BP au travers de Microsoft System Center Configuration Manager 2007(SCCM).

J'assure également la mise en place d'outil de surveillance et de suivi au travers d'automates ou site web.

Assure le pilotage technique des télédistributions des migrations Windows 7.





Mes compétences :

Microsoft Windows Server

PHP 5

SCCM

Visual Basic .Net

Microsoft Windows

SQL

Conception UML

Symfony2

C#

MySQL