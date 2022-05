Team-It CONTACT

Team-IT est spécialisée dans le support des infrastructures et dans l’optimisation des Systèmes d’Information.



Nos domaines d’intervention :

- Centre d’appels et Supervision

- Support & Administration serveurs, applications et bases de données

- Optimisation des infrastructures

- Audit et conseil sur les SI

- Centre de service / Forfait / TRA-TIA



Team-IT est présente dans la région Sud-Est de la France : PACA / AUVERGNE / RHÔNE-ALPES / LANGUEDOC-ROUSSILLON