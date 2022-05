Lionel CHEMLA

Spécialisé dans la sécurité des biens et des personnes et particulièrement dans le domaine de la bijouterie Joaillerie dans toute la France depuis 20 ans.

Mon activité a commencé par la mise en sécurité des commerces et des particuliers avec des systèmes d'alarme intrusion, vidéo surveillance, détection incendie et contrôle d'accès que j'ai toujours adaptés en fonction des besoins de mes clients.

Ma clientèle s'est étoffée avec le temps et a évolué vers la mise en sécurité des chaines de magasin (KOOKAI, MORGAN, NAF NAF, GIGA STORE...), l'industrie du luxe (HUGO BOSS, ELIE SAAB, ROBERTO CAVALLI, GIAN FRANCO FERRE...) et les transports puisque ces systèmes de sécurité se retrouvent à l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE dont je possède des droits d'accès illimités en zone sous douane et sur les pistes.

Mon activité de direction commerciale m'a permis de suivre mes clients historiques avec mes équipes, et surtout me concentrer sur un secteur qui m'est cher depuis 20 ans: la Bijouterie / Joaillerie.

Je suis référent sécurité pour l'une des plus grande marque européenne de la bijouterie, recommandé par les principaux assureurs spécialisés dans le risque HBJO, j’interviens dans la sécurité du syndicat de la bijouterie HBJO, je maîtrise l’étude de sécurité pour bijouterie, j’ai mon service technique spécialisé dans la pose de systèmes pour la bijouterie et j’ai mon propre centre de télésurveillance MODERNE ASSISTANCE spécialisé dans la surveillance de bijouterie et surtout formé pour permettre les ouvertures / fermetures de bijouteries à distance.(La plupart de mes clients bijoutiers ouvrent leur magasin sans clé pour éviter tous risques de braquages en rentrant chez eux)

Les principaux clients qui me font confiance dans ce secteur d’activité sont : ROLEX, MAUBOUSSIN, HISTOIRE D’OR, MARC ORIAN, TRESOR, BLANCPAIN, BREGUET, UNIVERS D’OR…





Mes compétences :

Agrément APSAD - NF service

Spécialiste Bijouterie / Joaillerie

Autorisation d'accès illimité en zone douane ADP

Bijouterie

joaillerie

horlogerie

sécurité