Lionel CHOLLET

J'organise des informations de tous types, par leur collecte ou par leur création, pour les faire tenir dans le format prévu dans les délais impartis.

Dans mon métier de maquettiste, je conçois des maquettes de présentation, ou j'en réalise l'exécution, pour tous types de destination. Cela donne des manuels scolaires, des annonces, des brochures, des catalogues, des dépliants, des livrets numériques et même des sites web.

Je lis, écris et traduis l'anglais, et j'ai de bonnes qualités de rédaction.