Lionel COLUCCI

BSD est une ESN spécialiste des systèmes de messagerie et des solutions collaboratives. Notre métier consiste à délivrer des services d'ingénierie, d'expertise et de conseil en informatique au travers de prestations d'assistance technique ou de prise en charge globale de projets.



Au sein de cette organisation, mes activités consistent à diriger et à optimiser la production des prestations, à conduire des projets, à encadrer les équipes techniques et à participer à la direction technique de l'entreprise.



Domaines : Messagerie, Collaboratif, Groupware, Collecticiels

Envionnements : Microsoft Office 365, MS SharePoint, MS Exchange, IBM Lotus Notes et Domino



http://www.bsd.fr



Mes compétences :

Systèmes d'information

IBM

Exchange

Microsoft

SharePoint

Lotus Domino

Office 365