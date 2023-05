Lionel DAVIAULT

Mes fonctions portent sur les questions relatives aux métiers supports, comme les moyens généraux, le parc roulant et flottant, la logistique, l'événementiel, le protocole,la sécurité, les ERP et ERT, et l’hygiène.



 Service support,

 Parc automobile

 Régie technique, régie hygiène

 Achats publics et fournitures

 Ergonomie au travail

 Sécurité,

 EPI,

 Contrôles réglementaires, sécurité ERP-ERT, sécurité et incendie

 Protocole

 Coordination technique événementielle

voiries, espaces vert, espaces publique, services techniques, Urbanisme, Développement Durable,



Mes compétences :

Bricolage

Norme HSE

Gestion du risque

Bâtiment

Prévention

Culture