Lionel DONTENVILLE

Directeur d'un service d'une dizaine de collaborateurs depuis plus de 5 ans, j'anime l'équipe, apporte mon soutien lors de points juridiques particuliers, veille à la bonne application de la stratégie du Groupe tant au niveau réglementaire que financier.

En plus de la direction du service, je suis spécialisé dans la gestion d'immeubles sur Paris intra muros et proche banlieue demandant une grande maîtrise technique tels IGH ou grands ensembles.



Mes compétences :

Administration

Administration de biens

Copropriété

Gestion immobilière

Immobilier