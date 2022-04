Claire DE LANOUVELLE

J'ai terminé mon cursus à l'EM LYON par un échange à l'Université de Floride, USA, dans le Master of Art in International Business.

Je suis également titulaire d'une maîtrise de droit des affaires à l'université Paris II - Assas.



Après un premier poste chez Lyxor Asset Management, filiale de la Société Générale, en tant que Legal Project Manage, en charge des projets de passporting des ETF et autres fonds Lyxor, je suis maintenant Marketing & Communication Manager chez Société Générale Corporate & Investment Banking, en charge de la campagne des awards.



Par ailleurs, je suis passionnée de musique et je fais du chant lyrique depuis plusieurs années. J'aime également beaucoup le vin, la bonne cuisine et les voyages!



Mes compétences :

Banque

Business

Conseil

Finance

Musique

Musique classique

Oenologie

Opéra

Vin