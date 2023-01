Lionel GRAVEREAU

Titulaire d'un Master en Informatique de l'Université Paris VII,



Il débute une nouvelle carrière en entrant au sein d'un éditeur de logiciel où il s'occupe du suivi de la qualité du logiciel d'ETL, produit phare de cette entreprise.

Depuis plus de 20 ans, il met en place les stratégies de tests, les méthodologies de tests, les outils d'aide à la recette de tests et les automates de tests adaptés aux besoins clients; permettant ainsi aux clients d'entrer dans des phases d'industrialisation.

Il aide les clients à suivre les projets de recettes de tests afin d'augmenter la qualité des logiciels tout en diminuant les coûts pour y arriver, et obtenir un meilleur ROI. Que ce soit en agilité ou en méthodes ou framework plus standard. Coach testing, QA manager, test manager, consultant qualité.



Mes compétences :

Conseil

Qualité

Test

Stratégie

Finance

QC

ALM-QC

TestDirector

Méthode agile