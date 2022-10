Lionel GREGORI

Élaboration technique et suivi d’opération de la phase Avant Projet Sommaire jusqu’à la réception des travaux pour des projets publics et privés, neufs et en réhabilitation au sein d’équipes de maîtrise d’œuvre, pour des constructions de logements, bureaux, groupes scolaires, hôtels particuliers, musées, etc...



Missions :

- Estimation des travaux (tous corps d’état)

- Prescription des procédés techniques (second œuvre)

- Constitution et rédaction des documents du marché (CCTP et pièces administratives)

- Analyse d’offres d’entreprises

- Gestion et suivi financier de chantier (vérification des avancements de chantier, paiements des entreprises, vérification des devis modificatifs, …)

- Établissement des décomptes définitifs des travaux



Mission AMO

- Assistance économique en phase études et travaux

- Vérification de dossier DCE

- Vérification de concours de MOE

- Faisabilité économique



Mission Mesurage

- Quantitatif

- Relevé



Mes compétences :

AutoCAD

Attic +

Microsoft Excel

Microsoft Word