Lionel JORLAND

Pourquoi faire appel à LJ-SECURINFO : j’ai un bon antivirus et un bon pare feu ?



Un bon Antivirus et un bon pare feu ne suffisent pas car l'antivirus ne comblera pas les failles du système hôte et le parfeu laissera toujours passer les flux HTTP/HTTPS.



> il peut avoir été désactivé à la suite d’un simple clic sur un liens paraissant inoffensif permettant à l’attaquant d’installer un cheval de troie…



Vous constatez une lenteur inexpliquée de votre informatique,

# des accès disques inhabituels,

# les voyants réseaux qui se mettent à clignoter rapidement,

# des perte de contrat inexpliquées, des perte de marchés,

# un concurrent qui vous a pris le marché, des pertes de données,

# votre compte facebook a été piraté,

# vous constatez un débit inexpliqué sur votre compte en banque



== > nous pouvons faire quelque chose pour vous sur votre machine et l’ensemble de votre parc (PC, téléphone portable ANDROID, Tablette ANDROID).

LJ-SECURINFO se chargera de faire une analyse approfondie de votre système d’information et mettra en place la sécurisation adapté à vos besoins.



pour de plus amples informations, consultez notre site internet www.ljsecurinfo.fr





