Lionel KUATE

Je suis spécialiste des questions de droit de l'environnement touchant à l'industrie pétrolière et minière (amont et aval). J'ai en sus des compétences avérées dans ces matières:

-fiscalité pétrolière et droit douanier en Afrique

-droit international des investissements,

-droit international et transnational de l'arbitrage,

-droit du commerce international,

-droit du contentieux fiscal et douanier,

-droit international de l'environnement (biodiversité, commerce international et environnement, urbanisme et construction urbaine, les déchets, les risques écologiques majeurs, pollutions systématiques et accidentelles, indemnisation du fait des marées noires, le régime environnemental des plateformes pétrolières et gazières, protection des mers et océans...)



