Lionel Luscan, 29 ans, natif de Toulouse, diplômé en septembre 2011 par un double diplôme d'ingénieur généraliste en alternance ESTIA et ETSI (Ecole Supérieure des Technologies Industrielles Avancées et Escuela Técnica Superior de Ingenieria), avec comme option (Organisation et Gestion Industrielle).



Passionné par le milieu de l'aéronautique, issue de l'école d'Airbus France et d'Air France, j'ai ainsi pu approfondir mes connaissances technologiques et mes expériences professionnelles grâce à la voie de l'apprentissage.



En effet, durant mes 6 dernières années d'études, j'ai pu poursuivre mes études en alternances afin d'accroître aux maximums mes connaissances et mes compétences personnelles et professionnelles.



Ouvert au milieu professionnel national et international, j'ai effectué un stage de trois mois au sein de la société 'Royal Aeronautical Society' en Angleterre en tant qu'assistant rédacteur en chef. Cela m'a ainsi permis d'acquérir de nouvelles compétences tant culturelles que professionnelles sur la méthodologie de travail anglophone.



J'occupe actuellement un poste de Chef de projet sur la région Toulousaine. Désireux de vouloir avancer, opportuniste, j'étudie toutes propositions professionnelles afin de pouvoir mettre à profits tous mes savoirs et ainsi amener une valeur ajouté au monde de demain.



Mes compétences :

Pragmatique et orienté résultat

Esprit d'équipe

Réactivité et sens de l'initiative

Rigueur

Aéronautique

Polyvalent

Persévérant

Organisé

Management

Ingénierie

Production