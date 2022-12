Lionel MADIER

Dirigeant d'entreprise pendant 40 ans, aujourd'hui dirigeant de ALMADIA SAS, ma société de conseil avec le statut de conseil en investissements financiers, je développe maintenant deux activités principales :

- conseils en rapprochement et transmission d'entreprises - cession ou acquisition -, levées de fonds et évaluation d'entreprises avec l'appui du réseau Francession.

Carte T 12565 - ORIAS CIF n° 15004146 - ANACOFI CIF n°E008200

- conseil en gestion de patrimoine indépendant : placements financiers et immobiliers (Pinel, LMNP, LMP,...) ; j'essaie d'assembler au service des particuliers les meilleurs produits disponibles en France avec le concours de partenaires solides.





Mes compétences :

Stratégie d'entreprise

Formation

Transmission d'entreprise

Gestion de patrimoine