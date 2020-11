Philippe PLANCHERON

Bonjour,

Je suis associé dans un cabinet de Conseil en Organisation et Systèmes d'Information spécialisé dans le Tertiaire Financier, l'Economie Sociale (ESS), la Gestion de Projet et les Fonctions Supports.



Habitué des grands projets (migrations de SI total ou partiel, fusion, ...), mes compétences portent essentiellement sur la gestion et le management d'équipes plus ou moins hétérogènes, dans la maitrise raisonnée des plannings et dans la systématisation des processus de travail (outillage projet capitalisable), ainsi que sur l'orientation stratégique des SI (Schémas Directeurs, Etudes de Partenariat).



Mes principales compétences :

Vision globale projet ou problématique

Gestion humaine

Planification réaliste et raisonnée

Accompagnement de la décision stratégique (communication, formation projet)



Je vis maritalement en Catalogne (Pyrénées Orientales), à Canet en Roussillon et je suis papa de 2 garçons (rugbymen tous les deux).



Mes compétences :

Banque

Conseil

Immobilier

Organisation

Système d'informations

Gestion de projet

Economie sociale et solidaire

Intégration