Lionel MARTIN-MÉFORT

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XPO Logistics
- Exploitant international UK + support commercial groupage UK
Lyon
2015 - maintenant
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TND Normandie Bretagne, PONTCHATEAU (44)
- EXPLOITANT INTERNATIONAL+ SUPPORT COMMERCIAL UK
2011 - 2015
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TND OUEST, PONTCHATEAU (44)
- RESPONSABLE SERVICE GROUPAGE INTERNATIONAL
2004 - 2010
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MORY TEAM, NANTES (44)
- AFFRETEUR INTERNATIONAL
1998 - 2004
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ROUTIERS BRETONS, SAINT MALO (35)
- RESPONSABLE SERVICE TRANSPORT JERSEY/GUERNSEY
1994 - 1998
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HAULMARK, WOKING (UK)
- IMPORT-EXPORT CLERK
1993 - 1994
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EUROPA EUROPEAN EXPRESS, FELTHAM (UK)
- EXPORT CLERK
1992 - 1993