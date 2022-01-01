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Lionel MARTIN-MÉFORT

Lyon

En résumé

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Entreprises

  • XPO Logistics - Exploitant international UK + support commercial groupage UK

    Lyon 2015 - maintenant

  • TND Normandie Bretagne, PONTCHATEAU (44) - EXPLOITANT INTERNATIONAL+ SUPPORT COMMERCIAL UK

    2011 - 2015

  • TND OUEST, PONTCHATEAU (44) - RESPONSABLE SERVICE GROUPAGE INTERNATIONAL

    2004 - 2010

  • MORY TEAM, NANTES (44) - AFFRETEUR INTERNATIONAL

    1998 - 2004

  • ROUTIERS BRETONS, SAINT MALO (35) - RESPONSABLE SERVICE TRANSPORT JERSEY/GUERNSEY

    1994 - 1998

  • HAULMARK, WOKING (UK) - IMPORT-EXPORT CLERK

    1993 - 1994

  • EUROPA EUROPEAN EXPRESS, FELTHAM (UK) - EXPORT CLERK

    1992 - 1993

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