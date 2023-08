Lionel SOLANS

Souhaitant donner une nouvelle dimension à ma carrière (j’ai à ce jour plus de 15 années d’expérience dans le secteur automobile), j’ai souhaité me spécialiser dans le Contrôle qualité aéronautique. J’ai donc suivi la formation d’inspecteur qualité chez Assystem afin d’acquérir les bases du métier.

Travailler comme Agent Opérateur Qualité sur FAL (au poste 45 sud chaine A, puis au 25 sud chaine A) dans la société ATR depuis plus de 18 mois en intérim, m’a conforté dans mon choix.

J’éprouve une réelle satisfaction à mettre en pratique mes compétences dans le but de répondre aux exigences de conformités des processus de fabrication tout en satisfaisant nos clients.

J’aime avoir des responsabilités en agissant dans les domaines préventifs, correctifs ou curatifs. Je sais faire respecter mon analyse, mon approche est juste et impartial.



Mes compétences :

Poste neutre, fermeture de zone, visite client...

Suivi et attestation des QSR et EQLB.

Microsoft Office

Utilisation SAP.

Contrôler et valider les fiches d'interventions .

Analyser les processus de fabrication.