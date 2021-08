Lionel SPANNEUT

Intégrateur html depuis 2006, avec l’acquisition de nouvelles compétences et l'évolution du poste, je suis également appelé développeur front-end aujourd'hui. A mon compte en tant que freelance depuis 2012.



Je suis en charge du découpage des maquettes et du montage des pages de sites e-commerce, jeux concours ou sites vitrine.



Je respecte les standards du Web, j'optimise le code pour le référencement naturel et je m'assure d'une compatibilité entre les différents navigateurs existants.

Je sais également intégrer des maquettes en Responsive Web Design afin d'avoir un affichage adapté sur tablettes et smartphones.



Je m'occupe aussi de l'intégration d'emails ou de newsletters.



Utilisation du préprocesseur SASS (ou LESS) pour l'écriture des CSS.

Compilation des CSS et JAVASCRIPTS effectués avec GRUNT et utilisation de taches supplémentaires pour la génération de sprites CSS par exemple.



Utilisation de frameworks CSS comme Bootstrap avec usage spécifique (grilles par exemple)



J'ai de bonnes connaissances en JQuery afin de répondre aux demandes actuelles (fonctions nécessaires à l'interface graphique, constructions de templates en ajax , validation de formulaires...)



J'ai aussi de l'expérience en React JS, le framework créé par Facebook pour la création d'application web en one page.



Utilisation de GIT (ou TortoiseSVN) pour la gestion des sources dans un projet collaboratif.



J'ai travaillé essentiellement avec la solution Magento, le framework Zend ou le framework Thymeleaf pour les applications en Java.

J'ai également de bonnes connaissances en Wordpress afin de réaliser des sites complets.



