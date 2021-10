Lionel SUTRA

Titulaire d'un mastère spécialisé, 20 ans d’expérience en supply chain, j’ai acquis des compétences opérationnelles dans les domaines de la gestion des flux de production, de distribution.

Supply Chain Manager complet, rigoureux, allant au bout des choses, homme de terrain, mes missions ont pu parfaire mes qualités d’adaptabilité et de flexibilité.



Mes compétences :

Ordonnancement

Approvisionnement et achats

Gestion de stock et entreposage

Transport

Gestion de production

SAP

Oracle

Navision

Microsoft Office

Mapics

Corel Draw Suite

Lean supply chain

Gestion de la production

Chaine logistique