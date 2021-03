Lions Club NOISY LE GRAND

Nous, LIONS de Noisy-le-Grand, formons un "club-service" qui réunit des amis désireux de mettre bénévolement leurs compétences au service d'autres associations ou particuliers. Nous sommes prêts à accueillir de nouveaux membres, hommes ou femmes, animés par le même esprit du don de soi.



Contacter le Club ? lions.noisy.le.grand@gmail.com ou mike.andrieux@gmail.com ou 06.59.79.89.97

Le CLUB EN ACTIONS ? http://noisylions.blogspot.fr/



Le Lions club Marne la Vallée-Noisy le Grand, est domicilié à 93160 Noisy le Grand. Il fait partie du District 103 Ile de France-Est., du District Multiple 103-France et du Lions Clubs International, fondé en 1917, domicilié à Oakbrooks, Illinois, et représenté auprès de l'ONU, l'OMS et l'UNESCO.



Contact réunion : c.watrin@wanadoo.fr

Réunions : 1er et 3ème mercredi du mois, 19h30 en visioconférence compte tenu du couvre-feu.



Actions et manifestations locales, ce que nous réalisons :

- Contrôle gratuit de la vision au Centre Commercial des Arcades, dans le cadre de la Semaine Mondiale de la Santé.

- Dépistage gratuit du Diabète au même endroit, avec la participation de Lider-Diabète et de l'IFITS.

- Vente de mimosas pour envoyer en vacances dans un cadre très encadré et structurant, des enfants qui ne seraient jamais partis en vacances. Ce centre de vacances est géré par le Lions Club;

- Organisation annuelle d'un loto, rejoignant entre autres le même objectif.

- Collecte annuelle, sur plusieurs sites, de denrées alimentaires au profit de la Banque Alimentaire d'Ile-de-France, de l'épicerie sociale, du CCAS de la Ville et des étudiants en détresse;

- Concours déloquence destiné aux jeunes lycéens de Noisy le Grand.

- Visites diverses telles que le Généthon ou Médico-Lions Clubs.

- Sorties sorties musicales ou théatrales, à Paris ou ailleurs.

- Participation au Défi Lins pour l'Environnement

-...

Le projet de Club Lions est le fruit dune réflexion, commune et constructive, de lensemble des membres du club. Il aboutit à la réalisation d'actions pérennes en adéquation avec la sensibilité de chacun et les attentes de la cité. Celui envisagé par le Club Noisy Le Grand, centré sur l'aide à l'enfance sera redéfini avec les nouveaux membres.



Actions nationales les plus connues :

- Téléthon : animation de stands à Noisy le Grand, organisation d'une loterie "Caddithon", recueil des dons en ligne par le canal du blog du club;

- Banque alimentaire. La collecte dans 4 magasins livrée aux entrepôts de'Ile-de-France ou à des asssociations locales agréées; plus de 9 tonnes en 2020.

- Quête pour les aveugles



De façon plus générale, les Lions Clubs ont créé :

- la Canne blanche et la canne blanche électronique

- les écoles de chiens guide daveugle

- plus de 150 centres daccueil Alzheimer.

Ils sont partenaires historiques de lAFM depuis la création du TELETHON

Les Lions de France, c'est :

- 29.000 hommes et femmes

- 1.350 clubs

- 1.200.000 heures de bénévolat



Site du District Multiple 103 France : www.lions-france.org



Le Lions Club International est le plus grand Club Service au monde. Les Lions dans le monde, c'est:

- 1.400.000 hommes et femmes

- 46.134 Clubs dans plus 200 pays

- 76 millions dheures de bénévolat



Site du Lions Clubs International : www.lionsclubs.org/fr/



Secteur : Associations, ONG - Association loi 1901, avec pour devise : « NOUS SERVONS »



Nos compétences :

Amitié

Bénévolat

ONG