Lions Clubs NEUILLY BORD DE SEINE

Chaque fois qu'un Lions club s'attelle à une tâche, les problèmes s'estompent et le quotidien des communautés s'améliore. Pourquoi ce résultat ? Parce que nous apportons notre aide à tous ceux qui en ont besoin, dans nos propres communautés et à travers le monde, avec une intégrité et une énergie incomparables. La plus grande organisation de clubs service au monde



Le Lions Club Neuilly Bords de Seine s'adresse à tous les hommes et les femmes de bonne volonté ayant envie de donner un sens à leur vie