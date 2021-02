Lior NADJAR

Après s’être formée sur le terrain auprès de Marie Chevalet et Sandrine Righeschi au sein du Studio Théâtre de Stains et y avoir joué plusieurs spectacles, Lior décide de suivre une formation professionnelle au Studio Muller. En 2011, elle joue le rôle d’Ellen dans « Love » de Murray Schisgal et en 2012, elle interprète différents rôles au sein de la pièce « Chroniques, des jours entiers, des nuits entières » de Xavier Durringer. Elle vient de terminer ses représentations de la pièce « L’interview » d’après le film de Theo van Gogh, dans laquelle elle joue l’un des deux rôles principaux. A la rentrée 2014, elle a été acceptée après audition à la nouvelle école d'acteur de la Cité du Cinéma de Luc Besson "La N.E.F des acteurs". Elle est actuellement en préparation de la pièce "Oleanna" de David Mamet (rôle principal féminin - Carol) au sein de la compagnie théâtrale "La Catharsis" [http://lacatharsis.jimdo.com] dont elle est un des membres.