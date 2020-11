Bonjour à vous tous !



Je suis Lisa Bardy une étudiante de 22 ans qui est à la recherche d'une alternance dans le domaine de la communication et de l'évènementiel pour la rentrée de septembre 2020. En effet j'intègre l'école SUP DE VENTE - cci Paris pour effectuer un master en marketing digital et évènementiel.



N'hésitez pas à me contacter si mon profil vous intéresse !



Mes compétences :

Merchandising

Stacking Shelves

Fresh Ingredients

Decision-making Skills

Microsoft Excel

Microsoft Excel 2000

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Microsoft Word 2000