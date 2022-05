Lisa FIQUET

Dynamique, curieuse, responsable ; capacité d’adaptation ; autonomie et travail en équipe ; sens de l’organisation, de l’accueil et du service.



Lectures : éclectiques. Domaines et genres variés. Choix guidés par la curiosité et les besoins professionnels.



_Compétences Fondamentales :

 Accueil / vente conseil / accompagnement caisse

 Recherche bibliographique / devis

 Commande client (particulier, collectivité)/ fournisseur (renseignement, suivi, règlement de litige)

 Gestion stock : office, réassort (utilisation d'outils d'analyse), commande spéciale (négociation commerciale) ; réception (manuelle ou par avis d'expédition EDI) et retour



_ Compétences Spécifiques :

 Gestion collectivité : réception/ présentation dans et hors magasin, constitution d'office / malle thématique , facturation

 Animation : conception, mise en œuvre, réalisation, planning

 Relations professionnelles auteurs / éditeurs / représentants (réunions éditeurs, réception représentants)

 Vitrine : conception, création, réalisation (dont éléments de décors)

 Salon / vente préparation et tenue de stand librairie hors murs.

 Club lecture bibliothèque : présentation orale

 Radio : expériences chroniques livres (émissions en différées et en directes)

 Presse : participation à la revue Page des libraires (article et recommandation)

 Rédaction : notes de lecture

 Gestion de produits autres que le livre en carterie, cd, jeux (achats, négociations commerciales, contrat)

 Coordination de projet : site Internet marchand (élaboration du cahier des charges, conception générale / identité visuelle, coordination à la réalisation, veille et mise à jour des informations) ; réalisation marque page / affiche pour panneau publicitaire

 Logiciels et outils professionnels : Livres Hebdo, Dilicom, Electre, Librisoft et Libriweb, Ipréface

 Veille technologique : évolution des logiciels du point de vente ; lien avec les services techniques

 Plates-formes professionnelles : préparation de visite et utilisation Hachette/ Interforum/ GIE livre diffusion

 Gestion caisse

 Gestion d'équipe : hiérarchisation des priorités ; attribution, aide et contrôle des tâches quotidiennes ; intégration et formation de nouveau venu





