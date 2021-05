Lisa LE FOLL

Diplômée d'un DUT Métiers du Multimédia et de l'Internet, d'une Licence 3 Sciences de l'Information et de la communication et d'un Master web éditorial, j'ai acquis des compétences en communication, webmarketing, infographie, audiovisuel, gestion de projet ainsi qu'en programmation .



Je suis actuellement chargée de communication et webmarketing en CDI pour 3 entreprises ; Kerfood, La Meunerie Guénégo et Vyãna Médical, par le biais du groupement d'employeurs Vénétis qui se charge de la mutualisation des compétences entre plusieurs sociétés.



Mes compétences :

Réseaux sociaux

Référencement

Adobe Illustrator, Photoshop

Adobe Indesign, After Effects

Wordpress

HTML, CSS