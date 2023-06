Lisa PAYSAN

Titulaire d'un doctorat en Biologie cellulaire et physiopathologie, je suis à la recherche d'un poste de chef de projet R&D dans l'industrie pharmaceutique ou les biotechnologies.



Rigoureuse, ouverte d’esprit et organisée, je souhaite aujourd’hui mettre mes compétences et ma capacité à gérer des projets au service d’une entreprise innovante afin de contribuer au développement de nouveaux médicaments et dispositifs médicaux.



Mes compétences :

Gestion de projet

Recherche scientifique

Veille bibliographique

Rédaction

Curiosité

Ouverture d'esprit

Adaptabilité

Esprit d'équipe

Rigueur

Organisation