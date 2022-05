Wafa LAIDOUDI

Ingénieur en chimie et procédés.



Ingénieur de projets dans le bureau d'études international RAMBOLL-ENVIRON, j'ai de l'expérience et des connaissances significatives dans le domaine de la Gestion & Prévention des Risques Industriels et des Conseils stratégiques en Hygiène, Sécurité, Environnement.



Je suis aujourd'hui à la recherche de nouvelles opportunités et nouveaux challenges. (mobile à l'étranger)



Je souhaite participer à la mise en place des stratégies de production (Optimisation des rendements de production, Réduction de l'utilisation des énergies et matières premières, ...), à l'amélioration des bilans carbones, à la mise en place de système de management SQE...



Mes compétences :

Gestion de projet

Travail en équipe

Aisance relationelle

Dynamisme

Réglementation ICPE

Norme HSE

Audit externe