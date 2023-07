10 ans d’expérience en marketing opérationnel (grande consommation/banque-assurance)

* Plan marketing stratégique

* Community Management sur plateforme intranet et réseaux sociaux

* Lancement produits sur territoires nationaux/internationaux

* Veille stratégique et pilotages d’études marketing (quali/quanti)





De formation généraliste, diplômée de l'EM Grenoble (ESC Grenoble) et de l Institut Français de la Mode (IFM), trilingue anglais/espagnol, j ai acquis au cours d un parcours professionnel de 10 ans, une expertise marketing stratégique et opérationnel mais aussi de solides compétences en community management et digital au niveau international , dans les secteurs des cosmétiques, du prêt-à-porter et de la banque assurance.



Ce parcours m a permis de développer et prouver ma rigueur, ma forte sensibilité produit, ma créativité, ainsi que de mener avec succès différents projets de développement qui requièrent autonomie, sens de la communication et capacité de management.



Avec un goût prononcé pour les produits a forte valeur d'esthétisme et de créativité, le besoin de m’investir, mon goût du challenge, mon engagement et mon souci du résultat,mes motivations sont là.



N'hésitez pas à me contacter afin que je puisse vous détailler plus précisément mon parcours et mes motivations.





Cordialement,





Lisa Wormser

lisawormser@hotmail.fr



