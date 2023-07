Je suis avocate conseil, spécialisée dans le conseil et l'accompagnement des entreprises dans la gestion de leur personnel par la mise en oeuvre du droit du travail opérationnel et le droit de la sécurité sociale. Les valeurs du cabinet que je dirige et telles qu' exprimées lors de mes conseils, sont : la conformité avec la législation sociale, la recherche des solutions les mieux adaptées à l’intérêt de l'entreprise et le respect des valeurs humaines.

Je suis formée à la médiation et aux modes alternatifs de règlement des différends.

J'anime le réseau PLATO Cyrano et je suis présidente de l'association enfants des 2 rivières afin de développer mon territoire.

Je suis formatrice en droit du travail et je m'adapte à tout secteur d'activité et à tout type de public( dirigeants, cadres, RH, chef d'équipe, ouvriers ou employés....). J'utilise les méthodes adaptées aux neurosciences, pour optimiser les savoirs.

Je tiens particulièrement au respect des règles de confidentialité tout au long de la relation client.

Pour plus de détails:http://www.cabinet-lisbeth-chatenoud.com/



Mes compétences :

Droit du travail

Négociation

Droit de la sécurité sociale

Audit social d'entreprise

Conseil en gestion du personnel

Analyse et rédaction des contrats de travail

Animation de formations en droit du travail

Gestion de contentieux social

Accompagnement RH

Accompagnement licenciements

Relations avec les Représentants du personnel