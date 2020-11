Lise BASTIER

Au sein du pôle ICPE de KALIES depuis Septembre 2015, je développe une expertise en lien avec la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l'environnement (ICPE) :

- Gestion de projet (planification et facturation)

- Relectures techniques

- Connaissance du code de l’environnement (évaluation environnementale et autorisation environnementale) et de la réglementation spécifique aux ICPE et aux IOTA

- Modélisations risques sanitaires (ADMS/ARIA) et phénomènes dangereux (FLUMILOG, PHAST, EFFECTS)



Quelques exemples de réalisations depuis 2011 :

- Dossiers de Demande d’Autorisation d’Exploiter (DDAE) : papeterie, verrerie, tri/transit, valorisation et stockage de déchets, traitement de surface…

- Dossiers de portée à connaissance complexes : transformation du carton, automobile…

- Etudes d’Impacts : ICPE, aménagement, formulaires cas par cas.

- Etudes de Risques Sanitaires : site de production pharmaceutique, plateformes de valorisation du bois, de transit de terres, de compostage, traitement de surface…

- Etudes de Dangers ICPE : unité de méthanisation, métallurgie du zinc, aciérie, installations de gestion des déchets…

- Etudes de Dangers infrastructures TMD : gare ferroviaire, port maritime, canalisation de transport d’hydrocarbures…

- Dossiers d’enregistrement et de déclaration°: station-service, tri/transit de déchets…

- Dossiers Loi sur l’Eau : piézomètres, bassin d’infiltration (réalisations ponctuelles)



Mes compétences :

Risques industriels

Génie Chimique

Réglementation ICPE