Lise DIONISIO

Actuellement en Terminale Siences et Technologie du Management et de la Gestion option Marketing, à la rentrée prochaine (septembre 2018) j’integrerais le campus Sciences-U Lyon pour un BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client. Je suis donc à la recherche d’une alternance. Dans le domaine de la négociation j’aime avant tout le contact humain. De plus, la patience, le goût du challenge et l’ecoute Des personnes sont très importants pour moi. Ma nature dynamique et persévérante m’aide à rester positive dans toutes les taches que j’entrepre, c’est pourquoi je suis déterminée à m’en former rapidement et efficacement en m’investissant totalement afin de mener à bien les missions qui m’en seront confiées.



Mes compétences :

Conseillère en vente

Relations clients

Encaissement

Accueil des clients