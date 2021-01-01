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Lise EMAKO TCHOLIO

PARIS

En résumé

Mes compétences :

FISCALITE
AUDIT
CONTROLE INTERNE
CMPTABILITE

CEGID (ETAFI, OPTIM'IS, CTU)
SAP

Entreprises

  • Lagardère Travel Retail - Comptable fiscalité

    PARIS 2015 - maintenant -Révision comptable des comptes
    -Participation aux clôtures mensuelles, semestrielles et annuelles
    -Production des déclarations fiscales
    -Production des liasses fiscales, comptes annuels et rapports de gestion
    -Relation avec les commissaires aux comptes
    -Veille fiscale

  • CABINET LHECC - COLLABORATEUR COMPTABLE

    2013 - maintenant Travaux conduisant à l'établissement de comptes annuels et déclarations (TVA,IS,TVTS...) des PME appartenant à des secteurs d'activités divers (BTP,SCI)

  • GEODE CONSEILS - ASSISTANT JUNIOR EN EXPERTISE COMPTABLE

    Saint-Genis-Laval 2012 - 2012 TRAVAUX DE SAISIES
    LETTRAGE ET POINTAGE DES COMPTES
    RAPPROCHEMENT BANCAIRE
    REVISION DES COMPTES ANNUELS
    ETABLISSEMENT DES DECLARATIONS FISCALES
    ETABLISSEMENT DES LIASSES COMPTABLES ET FISCALES

  • NEOEXPERT CONSULTING - COLLABORATEUR EN AUDIT

    2011 - 2011 TRAVAUX DE SAISIES
    AUDIT COMPTABLE DE CERTAINS DOSSIERS

  • EXPERTS COMPTABLES CONSEILS - AUDITRICE JUNIOR

    2010 - 2010 AUDIT DES CYCLES:TRESORERIE,FOURNISSEURS,CLIENTS ET ETAT
    TRAVAUX DE SAISIES COMPTABLES
    LETTRAGE ET POINTAGE DES COMPTES
    RAPROCHEMENT BANCAIRE
    REVISION DES COMPTES ANNUELS
    ETABLISSEMENT DES DECLARATIONS DE TVA
    ETABLISSEMENT DES LIASSES COMPTABLES

  • CABINET EXPERTS COMPTABLES CONSEILS - COLLABORATEUR EN EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT

    2010 - 2010 TRAVAUX DE SAISIE DE PIECES COMPTABLES
    REVISION DES COMPTES ANNUELS
    ETABLISSEMENT DES ETATS FINANCIERS
    GESTION PAIE

Formations

Réseau