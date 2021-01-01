Lise EMAKO TCHOLIO

PARIS2015 - maintenant-Révision comptable des comptes
-Participation aux clôtures mensuelles, semestrielles et annuelles
-Production des déclarations fiscales
-Production des liasses fiscales, comptes annuels et rapports de gestion
-Relation avec les commissaires aux comptes
-Veille fiscale
CABINET LHECC
- COLLABORATEUR COMPTABLE
2013 - maintenantTravaux conduisant à l'établissement de comptes annuels et déclarations (TVA,IS,TVTS...) des PME appartenant à des secteurs d'activités divers (BTP,SCI)
GEODE CONSEILS
- ASSISTANT JUNIOR EN EXPERTISE COMPTABLE
Saint-Genis-Laval2012 - 2012TRAVAUX DE SAISIES
LETTRAGE ET POINTAGE DES COMPTES
RAPPROCHEMENT BANCAIRE
REVISION DES COMPTES ANNUELS
ETABLISSEMENT DES DECLARATIONS FISCALES
ETABLISSEMENT DES LIASSES COMPTABLES ET FISCALES
NEOEXPERT CONSULTING
- COLLABORATEUR EN AUDIT
2011 - 2011TRAVAUX DE SAISIES
AUDIT COMPTABLE DE CERTAINS DOSSIERS
EXPERTS COMPTABLES CONSEILS
- AUDITRICE JUNIOR
2010 - 2010AUDIT DES CYCLES:TRESORERIE,FOURNISSEURS,CLIENTS ET ETAT
TRAVAUX DE SAISIES COMPTABLES
LETTRAGE ET POINTAGE DES COMPTES
RAPROCHEMENT BANCAIRE
REVISION DES COMPTES ANNUELS
ETABLISSEMENT DES DECLARATIONS DE TVA
ETABLISSEMENT DES LIASSES COMPTABLES
CABINET EXPERTS COMPTABLES CONSEILS
- COLLABORATEUR EN EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT
2010 - 2010TRAVAUX DE SAISIE DE PIECES COMPTABLES
REVISION DES COMPTES ANNUELS
ETABLISSEMENT DES ETATS FINANCIERS
GESTION PAIE