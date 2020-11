ZuGGa media est une agence de Communication et de Création d'Evénements spécialisée en Franchise et réseaux commerciaux.



Membre du collège des experts de la Fédération Française de la Franchise (fff) et Coordinatrice de celui-ci de 2011 à 2015, je conseille depuis 22 ans les réseaux en marketing et communication.



Nos domaines d'expertises :



ZuGGa media, agence de Communication !

Stratégie de communication d'enseigne, communication d'image et de recrutement franchiseurs (plaquette, publicité, plan media...), campagne de promotion franchisés, manuel de communication, communication interne, relations publiques.



ZuGGa media, créateur d'événements !

De la conception à l'organisation : convention franchiseur, conférence, colloque et rencontre d'affaire, salon professionnel et grand public, opération d'incentive, ouverture de point de vente, inauguration...



ZuGGa media, un pool de compétences !

Partenariats avec des spécialistes en franchise et réseaux commerciaux : développeurs, avocats, animateurs, juristes...



ZuGGa media, quelques références !

Franchise : Quick France, Cash Express, Mikit, Rent A Car, Moulin de Païou, Citron Vert, La Compagnie des Petits, Repar'Stores, Ulysse Transport, Salon Top Franchise Méditerranée...

Institutionnels : Chambre Syndicale de l'Habillement Marseille Région, Institut Mode Méditerranée, ATD 13, UNPI 13, Cabinet Stratégies & Mutation, CCI Marseille Provence...

Autres : Nestlé,Gestion Audit Expertise, Nordia, Norske Skog, France 3 groupe France Télévision...



L'agence ZuGGa Media est présente à Marseille et à Paris :



ZuGGa media Marseille

Lise Fercoq Dugué

06 13 43 88 09

zuggamedia@wanadoo.fr



ZuGGa Media Paris

Gaëlle Fercoq

06 10 85 85 97

zuggamedia-paris@orange.fr



Nous sommes à votre disposition pour vous aider dans vos projets.



A bientôt.



Mes compétences :

Communication

Conseil

Evénementiel

Franchise

Mode

Salon