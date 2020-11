Lise MARTIN

Après 8 ans d’expérience en marketing et commercial à Bordeaux et à l'international, je complète mes compétences grâce au MBA Digital Marketing and Business.

Déterminée à relever de nouveaux challenges, je m'intéresse aux projets #Tech4Good et aux technologies #Blockchain dans les secteurs de l'économie circulaire et de l'économie sociale et solidaire.

Toutes ces expériences m'ont permis d'acquérir des soft skills : l'autonomie, l'efficacité, l'empathie et la créativité.



Mes compétences :

Evénementiel

Marketing opérationnel

Community management

Développement commercial

Communication

Marketing stratégique