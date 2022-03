Lise PUICERCUS

Plus de 20 ans dans les études qualitatives et un métier qui me passionne toujours autant ! Réfléchir aux problématiques avec les clients, établir la méthodologie idoine, comprendre les "cibles", leurs comportements, perceptions, représentations, contradictions...animer, analyser, écrire, conclure, recommander : tout le process m'engage.

De l'exploratoire en profondeur très écrit aux top lines opérationnelles, de l'entretien à visée anthropologique à domicile à l'animation de communauté on line.

Experte grande conso mais pas seulement.

Une expérience tant en free lance qu'en institut, de l'autonomie totale au collaboratif, tout me va bien !