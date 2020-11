Diplômée dun Master 2 LEST (Loisir, Environnement, Sport et Tourisme) à lUFR APS de Grenoble, jai acquis de solides connaissances en matière daccueil et de communication-marketing, de gestion touristique et administration hôtelière, technique de vente et conduite de projets.



Globe Trotteuse et adepte des grands espaces, curieuse et ouverte sur le monde et ses cultures, je suis reconnue pour mon sens de l'organisation et des responsabilités, ma capacité d'adaptation et ma polyvalence.