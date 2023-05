Lisette MALHEIRO

Ayant récemment effectué une reconversion professionnelle dans le domaine de la comptabilité, je suis déterminée à acquérir une expérience pratique et à développer mes compétences dans ce domaine. Ayant travaillé pendant plusieurs années dans un domaine différent, j'ai développé des compétences transférables telles que la rigueur, l'organisation et la capacité à gérer des tâches multiples. J'ai également développé un fort sens de l'analyse et une aptitude à résoudre des problèmes de manière efficace. Cependant, consciente que je suis au début de ma carrière dans le domaine de la comptabilité, je suis prête à investir le temps et l'effort nécessaires pour acquérir les compétences spécifiques requises.Je suis convaincue que ma passion pour la comptabilité, ma détermination à réussir dans ce domaine et ma capacité à travailler en équipe font de moi une candidate idéale.