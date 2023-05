Loïc BORDENNEC

Après des études de Comptabilité/Finance en alternance dans différents cabinets comptables, je me suis dirigé vers le monde de l'entreprise.

Je suis rentré il y a 13 ans dans le Groupe SYD Conseil, entreprise dans laquelle j'ai pu développer mes capacités et mon expérience non seulement en tant que Directeur Administratif et Financier mais également en tant que Consultant Fonctionnel Finance sur l'ERP Microsoft Dynamics Ax (ex-Axapta).

En effet, j'ai passé la certification Finance de Microsoft Dynamics Ax en 2008 et j'ai alterné entre ces deux rôles au sein du Groupe SYD Conseil.



Mes compétences :

Paie

Microsoft Dynamics Ax (ex-Axapta)

CIEL Gestion commerciale

Sage Paie

Management

Comptabilité

Conseil

Ciel Compta

Ciel Paye

Droit des sociétés

Formation

Fiscalité des entreprises

Cegid Etafi

Microsoft Office