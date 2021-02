Loïc BROVELLI

Diplomé de l'école d'Ingénieur Informatique EPSI de Lyon depuis 2012, j'ai directement intégré commencé à travailler en tant qu'Ingénieur Systèmes et Réseaux au sein d'AVASSYS, une SSII basée à Lyon.



J'interviens chez differents clients sur des missions "en mode projet" sur les infrastructures informatiques. L'environnement varié et la diversité des projets me permettent de découvrir sans cesse de nouvelles technologies.



Le dynamisme et la réactivité d'une SSII comme AVASSYS m'offrent l'opportunité de monter en compétences sur des technologies présentes et futures comme la virtualisation et les réseaux de stockage dont j'ai fait ma spécialité.



Je travaille donc souvent sur l'installation, la migration et la remise en conformités d'infrastructures virtuelles telle que VMware vSphere et Citrix Xen. Je travaille également sur des projets d'ingénierie Systèmes / Réseaux / Sécurité chez divers clients d’environnements très variés (Administration, Industrie, Tertiaire, Bancaire, ...).



Compétences exploitées :

OS : Windows NT, 2000, 2003, 2008/R2, 2012,ESX, ESXi, Linux (Red Hat, Debian, Ubuntu)

Firewall : Watchguard, Netasq, Fortinet, Zyxel Zywall, iptables

Messagerie : Exchange

Antivirus : McAfee, Symantec EndPoint Protection, Kaspersky

Sauvegarde : Backup Exec, ArcServe, DataProtector, Veeam Backup 5 et 6

Monitoring : Nagios, Veeam Monitor, Dell DPACK, Debian Syslog

Switch : Cisco, HP, Dell, Juniper

Stockage : Dell EqualLogic Series, HP MSA, NetApp, EMC, IMB V7000

HelpDesk : GLPI / OCS Inventory

Documentation : Redaction de documentation techniques, Dossier d'exploitation, Livrables, Modes opératoires



Niveau Anglais : Scolaire

Certifications VMware : VSP5, VTSP5,

Certification NetApp - NCDA - Data ONTAP 8.0 - 7-Mode Administrator (NS0-154)

Certification NetApp - NCIE - Backup and Recovery (NS0-510)

Certifications Cisco : CCNA 1, 2





