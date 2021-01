Loic CORNET

Entrepreneur dans lâme, je suis autonome et autodidacte. Jimpulse la dynamique et mets

en place les stratégies nécessaires au déploiement des idées et objectifs qui sont fixés.

Combatif Diplomate Discipliné Persévérant Optimiste

Sont les qualités qui me qualifient. Je suis un vendeur technique passionné par laudio professionnel depuis 25 ans.



En perpétuel recherche de développement et dépanouissement professionnel je suis actuellement ouvert à toute proposition de projet viable dans limport-export ou la distribution. Je suis à lécoute active du marché.



Mes compétences :

Veille réglementaire

Assiduité

Veille technologique

Veille stratégique

E-commerce

Veille concurrentielle

Veille économique

Veille documentaire

Réseau

Veille commerciale

Communication interne

Community management

Négociation achats

Relations clients

Techniques de vente

Négociation commerciale

Communication externe

Développement commercial

Relance client

Communication

Marketing opérationnel

Facturation

Gestion de la relation client

Comptabilité générale

Marketing direct

Marketing stratégique

Sourcing

Infographie

Gestion des stocks

Gestion de la qualité

Fidélisation client

Organisation d'entreprise

Organisation professionnelle

Recommandation stratégique

Ambition

Organisation d'évènements

Détermination

Dynamisme

Recommandation du plan media

Organisation du travail

Autonomie

Autodidacte