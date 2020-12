Loic CUNHA

Spécialisé depuis 11 ans dans les systèmes de sécurité(vidéo surveillance,alarme intrusion,contrôle d’accès et incendie)j'ai su mettre en évidence mes compétences de technicien pour conseiller et trouver une solution aux clients,c'est ainsi que des postes de chargé d'affaires et de directeur technique mon été confiés.



J'ai débuté en tant que électrotechnicien pendant 4 ans en intérim avec pour mission du câblage et dépannages de machines de productions et de divers chantiers de travaux neuf.

Suite à cette expérience j'ai intégré une société de maintenance industrielle pendant 2 ans(METAREG)avec pour mission de m'occuper et gérer un contrat de maintenance préventive et curative.

Et c'est en 2002 que j'ai créé ma société de courant faible avec pour mission les études,le chiffrage,la réalisation et le suivi des chantiers.



Mes compétences :

Conseil

Devis

Technique

Analyse technique

Nouvelles technologies

Management

Contrôle accès

Alarme incendie

Vidéo

Alarme intrusion et domotique

Relationnel